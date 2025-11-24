Студентов зеленоградского университета эвакуировали из-за атаки БПЛА

Студентов зеленоградского университета эвакуировали после атаки БПЛА на регион. Руководство вуза оперативно попросило учащихся спуститься в подвал, указав, что эвакуация проводится не в учебных целях. Сообщение об этом появилось в официальном канале университета.

«Уважаемые миэтовцы, эвакуация не учебная, пожалуйста, проследуйте в укрытия по указателям», — сообщили студентам.

Позднее, в 14:06, университет опубликовал новое уведомление: «На текущий момент информации о том, что можно покидать убежища, нет. Тем, у кого пары ещё не начались, можно оставаться дома до дальнейших указаний».

Напомним, на Москву была совершена атака беспилотников, однако попытки нанести удар оказались безуспешными. По словам мэра Сергея Собянина, ПВО уничтожила два БПЛА, летевших в сторону столицы.

На фоне атаки Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Жуковский. Позже был закрыт и второй московский аэропорт — меры приняли для обеспечения безопасности полётов во время отражения атаки. Ситуация нормализовалась но авиационные ограничения сохранялись некоторое время.