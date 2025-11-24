Ограничения на полёты сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

С аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов) и Тамбова (Донское) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее план «Ковёр» для гражданских судов отменили на территории Пензенской области. За время действия ограничений в аэропорту Пензы на запасной аэродром перенаправили один самолёт. На данный момент все российские авиагавани работают в штатном режиме.