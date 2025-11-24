Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 02:59

Ограничения на полёты сняты в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова

Обложка © Life.ru

С аэропортов Нижнего Новгорода (Чкалов) и Тамбова (Донское) сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», написал представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ранее план «Ковёр» для гражданских судов отменили на территории Пензенской области. За время действия ограничений в аэропорту Пензы на запасной аэродром перенаправили один самолёт. На данный момент все российские авиагавани работают в штатном режиме.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Нижегородская область
  • Тамбовская область
