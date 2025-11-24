План «Ковёр» для самолётов отменили на территории Пензенской области

Власти отменили план «Ковёр» для гражданских судов на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своём Telegram-канале.

«Временный запрет на использование воздушного пространства снят», — написал он.

В Росавации добавили, что за время действия ограничений в аэропорту Пензы на запасной аэродром перенаправили один самолёт. Как уточнили в ведомстве, ограничения вводили с целью для обеспечения безопасности полётов в регионе.

Напомним, что аэропорт Пензы временно закрыли на приём и выпуск самолётов около часа ночи 24 ноября. Всего воздушная гавань была закрыта в течение трёх часов.