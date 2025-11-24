На подлёте к Москве сбито уже 6 беспилотников ВСУ

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за день сбили уже 6 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отразили атаку двух беспилотных средств, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в телегам-канале.

После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили ещё 4 беспилотных средства, пытавшихся атаковать Москву. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево.