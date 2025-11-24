Россия и США
24 ноября, 12:39

Пять жителей Владимирской области умерли после застолья с технической жидкостью

Пять жителей Владимирской области умерли после употребления спиртовой технической жидкости. Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в СУ СК по региону, житель Коврова принес канистры с технической жидкость с работы и распил вместе со знакомыми. 22 ноября он и его четверо собутыльников скончались.

Следователи осмотрели места происшествия, изъяли канистры и другие предметы и назначили судебные экспертизы.

Семья туристов с двумя детьми скончалась после отравления фастфудом в Стамбуле

Ранее похожий случай произошёл в Нижегородской области. Там люди скончались после двухдневного распития неизвестного алкоголя. Трагедия произошла в Балахне, компания употребляла спиртное из бутылок, на которых не было этикеток.

Александра Вишнякова
