Семья Брюса Уиллиса пожертвует его мозг для исследования деменции

Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис намерена передать мозг актёра учёным после его смерти, чтобы помочь в изучении лобно-височной деменции, от которой страдает «крепкий орешек». Об этом она рассказала в своих мемуарах, передаёт The WP Times.

Актриса призналась, что это решение далось ей нелегко. Она назвала его «эмоционально сложным, но важным для науки» и выразила надежду, что подобный шаг в будущем окажется полезным для других семей, сталкивающихся с подобным диагнозом.

По её словам, исследование мозга Уиллиса может стать ключом к лучшему пониманию редкой формы деменции, которая поражает не только когнитивные, но и поведенческие функции.

«Возможно, однажды это поможет другим семьям», — написала она в своих мемуарах.

Ранее супруга американского актёра Брюса Уиллиса, заявила, что уже психологически смирилась с предстоящей смертью мужа и даже разработала подробный план на этот случай. Она считает, что важно заранее продумать все аспекты, связанные с уходом близкого человека, страдающего тяжелым заболеванием. По её словам, практически всё необходимое уже организовано, и она старается сохранять эмоциональную устойчивость, чтобы не перекладывать на плечи дочерей груз взрослых тревог и забот.