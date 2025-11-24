Чешская компания продала Украине китайские дроны в 20 раз дороже

Чешская компания Reactive Drone перепродавала Украине китайские беспилотники по цене, завышенной почти в 20 раз. Об этом сообщает чешское издание Radiožurnál со ссылкой на материалы следствия.

По данным расследования, фирма закупила дроны в КНР за 1,7 миллиона долларов, а продала Киеву за 33 миллиона. Компания была зарегистрирована всего через четыре месяца после начала СВО — в середине 2022 года.

В 2025 году схема продолжила работать, но уже в ещё больших объёмах. Следствие установило, что компания не уплатила как минимум 5 миллионов долларов налогов и перевела значительные суммы на китайские счета.

Руководитель фирмы задержан, бухгалтер находится под следствием. Министерство обороны Украины отказалось от комментариев.

Ранее американские СМИ со ссылкой на украинского вице-премьера Михаила Фёдорова сообщали, что российские военные начали применять управляемые по оптоволоконному кабелю дроны с дальностью до 50 километров — значительно превосходящие по радиусу действия большинство аналогов, уже используемых на фронте. Это подчёркивает растущую техническую сложность конфликта и усиливает давление на логистику и цепочки поставок вооружений для ВСУ.