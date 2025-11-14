«50 километров без помех»: Новый российский дрон поверг в шок Запад

Российские военные начали использовать управляемые по оптоволоконному кабелю дроны с дальностью до 50 км, сообщает Business Insider со ссылкой на слова украинского вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Издание отмечает, что такой радиус значительно превосходит возможности большинства оптоволоконных БПЛА, уже применяемых на фронте.

«Дальность в 50 км превышает возможности большинства известных оптоволоконных беспилотников на поле боя», — указано в статье.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО начал работу новый тяжёлый дрон «Мангас». Этот гексакоптер уже выполнил более 230 боевых вылетов. В ближайшее время будет представлена наглядная демонстрация эффективности беспилотника.