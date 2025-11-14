Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
14 ноября, 18:52

«50 километров без помех»: Новый российский дрон поверг в шок Запад

На Западе указали на нарушение логистики ВСУ уникальными российскими дронами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ivkovmark

Российские военные начали использовать управляемые по оптоволоконному кабелю дроны с дальностью до 50 км, сообщает Business Insider со ссылкой на слова украинского вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Издание отмечает, что такой радиус значительно превосходит возможности большинства оптоволоконных БПЛА, уже применяемых на фронте.

«Дальность в 50 км превышает возможности большинства известных оптоволоконных беспилотников на поле боя», — указано в статье.

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО начал работу новый тяжёлый дрон «Мангас». Этот гексакоптер уже выполнил более 230 боевых вылетов. В ближайшее время будет представлена наглядная демонстрация эффективности беспилотника.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
