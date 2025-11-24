Россия и США
24 ноября, 18:50

Путин выразил соболезнования в связи со смертью легенды футбола Никиты Симоняна

Обложка © Софья Сандурская/ТАСС

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким олимпийского чемпиона по футболу Никиты Симоняна. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, он назвал Симоняна «ярким, неординарным, безгранично преданным делу человеком» и настоящей легендой футбола.

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Никиты Павловича Симоняна. Ушёл из жизни яркий, неординарный, безгранично преданный избранному делу человек, настоящая легенда отечественного и мирового футбола… его искренне любили миллионы болельщиков», — говорится в сообщении.

Ушёл из жизни Никита Симонян — легенда советского футбола, олимпийский чемпион 1956 года
Никита Симонян скончался 23 ноября на 100-м году жизни. По словам президента Союза ветеранов футбола Александра Мирзояна, состояние Симоняна резко ухудшилось 20 ноября — его госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Прощание с легендарным нападающим и олимпийским чемпионом состоится 27 ноября на «Лукойл-Арене» в Москве.

Симонян был одной из ключевых фигур в истории отечественного футбола: олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чемпион СССР со «Спартаком», впоследствии — тренер, функционер и первый глава РФС. В 2004 году УЕФА включил его в символическую сборную лучших игроков Европы XX века.

