24 ноября, 19:26

В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

Обложка © Life.ru

Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, в дополнение к действующему NOTAM (согласно которому аэропорт Пашковский принимает рейсы с 09:00 по 19:00 мск), введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Геленджика. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

