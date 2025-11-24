В аэропорту Краснодара введены временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

По его словам, в дополнение к действующему NOTAM (согласно которому аэропорт Пашковский принимает рейсы с 09:00 по 19:00 мск), введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Геленджика. Меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.