24 ноября, 16:49

Аэропорт Финляндии отказался от уборки снега на ВПП из-за отсутствия туристов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Desintegrator

Финский аэропорт Лаппеенранта в предстоящую зиму откажется от регулярной уборки снега на взлётно-посадочной полосе из-за отсутствия туристов из России и полного прекращения плановых рейсов. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.

«Регулярная уборка снега на взлётно-посадочной полосе зимой производиться не будет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что как минимум до конца года в аэропорту не ожидается ни одного запланированного рейса, диспетчерская служба не функционирует, а управление заходом на посадку не осуществляется.

По его словам, в редких случаях возможны разовые рейсы, однако для их выполнения потребуется подавать специальную заявку — только под такие запросы и будет проводиться очистка полосы от снега.

Ранее финские СМИ рассказывали, что в правительстве страны активно обсуждают идею возможного применения осушённых болот как естественного препятствия для танков. В распоряжении финских властей находится 100 000 гектаров подобных земель.

