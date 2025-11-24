Аэропорт Финляндии отказался от уборки снега на ВПП из-за отсутствия туристов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Desintegrator
Финский аэропорт Лаппеенранта в предстоящую зиму откажется от регулярной уборки снега на взлётно-посадочной полосе из-за отсутствия туристов из России и полного прекращения плановых рейсов. Об этом ТАСС сообщил сотрудник воздушной гавани.
«Регулярная уборка снега на взлётно-посадочной полосе зимой производиться не будет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что как минимум до конца года в аэропорту не ожидается ни одного запланированного рейса, диспетчерская служба не функционирует, а управление заходом на посадку не осуществляется.
По его словам, в редких случаях возможны разовые рейсы, однако для их выполнения потребуется подавать специальную заявку — только под такие запросы и будет проводиться очистка полосы от снега.
