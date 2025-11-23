Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 17:00

В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joaquin Ossorio Castillo

В Финляндии запланирована серия автопробегов к пунктам пропуска на российской границе, призванных добиться её открытия. О предстоящей акции сообщило в своём телеграм-канале русскоязычное «Александровское общество».

«В воскресенье, 14 декабря, «Александровское общество» совместно с депутатом городского совета Лаппеэнранты Иваном Девяткиным и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией!» — говорится в посте. Мероприятие будет символичным напоминанием о второй годовщине с момента полного и бессрочного закрытия границы.

Блогер Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией
Блогер Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией

Ранее финские СМИ рассказывали, что в правительстве страны активно обсуждают идею возможного применения осушённых болот как естественного препятствия для танков. Власти Финляндии располагают 100 тысячами гектаров такой местности.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Финляндия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar