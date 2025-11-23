В Финляндии пройдут автопробеги в поддержку открытия границы с РФ

В Финляндии запланирована серия автопробегов к пунктам пропуска на российской границе, призванных добиться её открытия. О предстоящей акции сообщило в своём телеграм-канале русскоязычное «Александровское общество».

«В воскресенье, 14 декабря, «Александровское общество» совместно с депутатом городского совета Лаппеэнранты Иваном Девяткиным и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией!» — говорится в посте. Мероприятие будет символичным напоминанием о второй годовщине с момента полного и бессрочного закрытия границы.

Ранее финские СМИ рассказывали, что в правительстве страны активно обсуждают идею возможного применения осушённых болот как естественного препятствия для танков. Власти Финляндии располагают 100 тысячами гектаров такой местности.