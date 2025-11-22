Россия и США
21 ноября, 22:03

Блогер Лебедев выступил против частичного открытия границы с Финляндией

Артемий Лебедев. Обложка © Life.ru

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев выступил против идеи частичного открытия границ с Финляндией. Своё мнение он озвучил в рамках выпуска новостного обзора, размещённого в социальной сети «ВКонтакте».

Лебедев прокомментировал заявление премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, который допустил возможность ограниченного открытия границы с Российской Федерацией. По мнению блогера, Москве следует проигнорировать подобное предложение, если со стороны Хельсинки будут выставлены какие-либо условия.

«Я считаю, что на это не надо соглашаться. Граница должна быть открыта полноценно, и визы должны выдаваться полноценно. Только тогда мы должны согласиться на открытие границ», — заявил Лебедев.

Блогер также назвал нелогичным предыдущее решение Финляндии о закрытии границы с Россией. Лебедев полагает, что страна должна быть объективно заинтересована в свободном въезде российских граждан.

Ранее Артемий Лебедев высказал неординарное мнение о возможности сна в рабочее время, ответив на вопрос подписчика в выпуске шоу «Ответошная» в социальной сети «ВКонтакте». Поводом для обсуждения стало обращение мужчины по имени Дмитрий, который признался, что иногда засыпает на один-два часа во время удалённой работы. Лебедев заявил, что продолжительность сна в течение дня не должна влиять на рабочий процесс при условии качественного и своевременного выполнения всех договорённостей. По его словам, работодателю следует оценивать исключительно результаты труда, а не количество часов, затраченных на их достижение.

