Блогер Артемий Лебедев разрешил россиянам спать в рабочее время

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказал неординарное мнение о возможности сна в рабочее время, ответив на вопрос подписчика в выпуске шоу «Ответошная» в социальной сети «ВКонтакте». Поводом для обсуждения стало обращение мужчины по имени Дмитрий, который признался, что иногда засыпает на один-два часа во время удалённой работы.

Лебедев заявил, что продолжительность сна в течение дня не должна влиять на рабочий процесс при условии качественного и своевременного выполнения всех договорённостей. По его словам, работодателю следует оценивать исключительно результаты труда, а не количество часов, затраченных на их достижение.

«Дорогой Дмитрий, спите, сколько хотите, в течение дня. Это никак не должно влиять на работу, если вы делаете всё как надо, как договорились. Работодателю вообще должно быть всё равно, за какое количество часов вы делаете оговорённые объёмы работы», — пояснил Артемий Лебедев.

Блогер также отметил, что в его собственной дизайн-студии созданы все условия для дневного отдыха сотрудников — в офисе оборудованы специальные комнаты с диванами. Однако он подчеркнул, что сон на работе не должен становиться оправданием для некачественного выполнения обязанностей или срыва сроков.

«Если после этого дизайнер не сделает свою работу вовремя или будет выдавать плохие логотипы, то уволен он будет не потому, что он спал на работе, а потому, что логотипы плохие», — заключил блогер.

Ранее Артемий Лебедев высказал оригинальную точку зрения на лечение депрессии. Он предложил использовать физический труд, в частности, копание картошки, как средство борьбы с этим состоянием. Лебедев считает, что современная молодёжь склонна к жалобам, избегает усилий и стремится к лёгкому заработку.