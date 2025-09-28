«Может ещё пригодиться»: Артемий Лебедев дал россиянам простой финансовый совет

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рекомендовал соотечественникам соблюдать финансовую дисциплину в связи с текущей экономической ситуацией. В выпуске новостного обзора во «ВКонтакте» он подчеркнул, что в мирное время экономика России могла бы быть более устойчивой.

«Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь ещё пригодиться», — заявил Лебедев.

Он рекомендовал отказаться от покупки дорогой техники последних моделей, планировать семейный бюджет, формировать сбережения и открывать банковские вклады.

