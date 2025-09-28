Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 12:43

«Может ещё пригодиться»: Артемий Лебедев дал россиянам простой финансовый совет

Артемий Лебедев призвал россиян жить по средствам и не тратить слишком много

Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Обложка © ТАСС / Семен Лиходеев

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев рекомендовал соотечественникам соблюдать финансовую дисциплину в связи с текущей экономической ситуацией. В выпуске новостного обзора во «ВКонтакте» он подчеркнул, что в мирное время экономика России могла бы быть более устойчивой.

«Для простых людей совет, конечно, тоже простой: надо жить по средствам и не тратить слишком много. Потому что вдруг потом может на что-нибудь ещё пригодиться», — заявил Лебедев.

Он рекомендовал отказаться от покупки дорогой техники последних моделей, планировать семейный бюджет, формировать сбережения и открывать банковские вклады.

От хлопот и суда: Россиянам раскрыли вескую причину всегда брать чеки в магазинах
От хлопот и суда: Россиянам раскрыли вескую причину всегда брать чеки в магазинах

А ранее эксперты раскрыли универсальные способы экономии на коммунальных платежах. Особую актуальность эти меры приобретают в осенний период, когда расходы на ЖКУ традиционно растут. Подробности — в материале Life.ru.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Артемий Лебедев
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar