В Финляндии идут межведомственные консультации между Министерствами обороны и окружающей среды о целесообразности применения осушенных болот как естественного препятствия для танков. Данную идею уже поддержали власти Польши и Эстонии. Об этом сообщает Yle.

В приграничной зоне Восточной Лапландии с Россией расположено приблизительно 100 тысяч гектаров осушенных болот. Бывший начальник Главного управления военной разведки Финляндии Пекка Товери предложил Североатлантическому альянсу профинансировать их восстановление, указав, что эти территории могут стать эффективным естественным препятствием для тяжёлой техники.

Владельцы частных лесных земель, на территории которых находятся осушенные болота, выступают против данной инициативы, отмечая, что в зимний период болота замерзают и не являются препятствием для техники. Также они считают, что в случае потенциального наступления для передвижения будут использоваться основные транспортные артерии, а не леса.

В соответствии с природоохранным регламентом ЕС, Финляндия обязана восстановить несколько миллионов гектаров болотных угодий, что способно создать значительную нагрузку на государственный бюджет страны.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб раскрыл детали своего регулярного общения с Владимиром Зеленским, в ходе которого главарь киевского режима признал, что предстоящую зиму Незалежной трудно будет пережить. Стубб отметил, что с Зеленским они общаются каждую неделю, а иногда и каждый день. Суммируя всё сказанное главой киевского режима в последних переговорах, финский президент сделал для себя два ключевых вывода.