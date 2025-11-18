Россия и США
18 ноября, 12:33

Зеленский в беседе со Стуббом предрёк Украине очень тяжёлую зиму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Президент Финляндии Александр Стубб раскрыл детали своего регулярного общения с Владимиром Зеленским, в ходе которого украинский политик признал, что предстоящую зиму Незалежной трудно будет пережить. Соответствующее заявление финский политик сделал в интервью газете Soir.

Стубб отметил, что с Зеленским они общаются каждую неделю, а иногда и каждый день. Суммируя всё сказанное главой киевского режима в последних переговорах, финский президент сделал для себя два ключевых вывода.

«Первый: зима будет очень тяжёлой, поскольку Россия снова нанесла удары по критически важной энергетической инфраструктуре. Второй: ситуация на поле боя стабильна, но необходима дополнительная помощь», — поделился глава Финляндии.

Стубб призвал коллег сверить часы перед неизбежными переговорами с Путиным
Стубб призвал коллег сверить часы перед неизбежными переговорами с Путиным

В этом году многие говорят, что предстоящая зима станет для Украины серьёзной проблемой. Ранее в США заявили, что зима 2025/2026 будет самой тяжёлой для украинцев со времён начала конфликта. На то есть сразу несколько причин, среди которых, конечно, колоссальные проблемы с энергетикой.

