Европе так или иначе придётся в будущем начать вести переговоры с Россией и её президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, слова которого опубликовало издание Politico.

По мнению Стубба, европейским странам необходимо будет согласовать свои позиции для диалога с российским руководством.

«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — сказал финский политик, отвечая на вопрос о необходимости прямых взаимодействий евролидеров с главой РФ Владимиром Путиным.

Аналогичное заявление Александр Стубб сделал на прошлой неделе. Тогда он ещё раз проговорил, что диалог РФ и Европы рано или поздно будет восстановлен. Однако в Совфеде решили, что он с помощью всех этих тезисов всего лишь пытается понравиться США. При этом финский президент уверен, что даже крупный коррупционный скандал на Украине не должен пошатнуть поддержку Киева европейскими друзьями.