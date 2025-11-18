Стубб призвал коллег сверить часы перед неизбежными переговорами с Путиным
Европе так или иначе придётся в будущем начать вести переговоры с Россией и её президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, слова которого опубликовало издание Politico.
По мнению Стубба, европейским странам необходимо будет согласовать свои позиции для диалога с российским руководством.
«Когда бы ни наступил момент для прямых переговоров, а он наступит рано или поздно, это нужно будет скоординировать», — сказал финский политик, отвечая на вопрос о необходимости прямых взаимодействий евролидеров с главой РФ Владимиром Путиным.
Аналогичное заявление Александр Стубб сделал на прошлой неделе. Тогда он ещё раз проговорил, что диалог РФ и Европы рано или поздно будет восстановлен. Однако в Совфеде решили, что он с помощью всех этих тезисов всего лишь пытается понравиться США. При этом финский президент уверен, что даже крупный коррупционный скандал на Украине не должен пошатнуть поддержку Киева европейскими друзьями.
