Глава крупнейшего украинского фонда помощи армии «Вернись живым» Тарас Чмут заявил, что Украина может оказаться в условиях фактического поражения, если срочно не начнёт думать о переговорах с Россией. В интервью YouTube-каналу «УТ-2» он описал ситуацию как критическую и подчеркнул, что Киев сейчас не располагает возможностью для выгодного дипломатического диалога.

По словам Чмута, Россия находится на пике наступления и видит, как украинская система обороны постепенно «коллапсирует». Он отметил, что энергетическая инфраструктура разрушена, политический кризис усиливается, а армия уступает на фронте. В таких условиях любые переговоры означали бы принятие крайне жёстких условий.

«Сейчас переговорного окна нет. Сейчас ужасные для нас условия, фактически, поражения», — говорит Чмут.

Он предположил, что новое окно для мирных переговоров может появиться лишь в апреле 2026 года — если Украине удастся пережить зиму.

Ранее МИД РФ указывал на недобросовестный подход Украины к переговорам с Россией. Киев поначалу заявлял о стремлении к миру под «определённым принуждением». После этого Украина инициировала террористические акты и обстрелы, из-за чего увеличилось количество жертв среди мирных граждан.