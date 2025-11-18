Москва не получила от Киева официального уведомления о завершении переговорного процесса. Об этом заявил посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По словам дипломата, действия Украины на практике указывают на отсутствие намерения возобновлять переговоры в ближайшее время.

«Это [понимание] основано более чем на 100-дневном перерыве, паузе, которая была взята Украиной после третьего тура стамбульских переговоров. А после этого было официальное заявление спикеров украинского министерства иностранных дел о том, что они выходят из этого процесса. Но никаких официальных действий [по дипломатии]», — цитируют посла «Известия».

Мирошник добавил, что Украина получила все документы от России. Это проект меморандума и предложения, которые должны были послужить основой для дальнейших обсуждений. Но ответной реакции не последовало.

По словам Мирошника, на Украине отсутствуют оппозиционные силы, недовольные выходом из переговоров. Он также сообщил, что контакты с Украиной по вопросам обменов проходят через посредников.

Ранее Мирошник указывал на недобросовестный подход Украины к переговорам с Россией. Киев поначалу заявлял о стремлении к миру под «определённым принуждением». После этого Украина инициировала террористические акты и обстрелы, из-за чего увеличилось количество жертв среди мирных граждан.