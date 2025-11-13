Politico прогнозирует, что предстоящая зима станет для Украины самой опасной с 2022 года. Издание выделяет три ключевые проблемы, с которыми столкнётся страна.

Первая проблема — финансовый кризис. Уже в феврале Украина может остаться без денег из-за разногласий в ЕС по «репарационным кредитам» за счёт российских активов. Ситуацию усугубляет коррупционный скандал, подрывающий доверие западных партнёров.

На фронте ВСУ могут потерять Красноармейск (Покровск). Депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска заманили украинские силы в ловушку под Добропольем. Из-за кадрового дефицита преимущество ВС РФ на некоторых участках достигает 10 к 1.

Энергосистема страны также на грани. Бывший министр энергетики Ольга Богуславец предупредила: «Уже очевидно, что эта зима будет значительно более сложной, чем предыдущие». По словам автором статьи, главным вопросом остаётся, сможет ли Киев «не дать навязать себе плохую мирную сделку».

Ранее военный эксперт предрёк ВСУ катастрофически тяжёлую зиму. Он отметил, что западное вооружение, включая технику немецкого производства, несмотря на визуальные преимущества, часто выходит из строя в неблагоприятных условиях и не приспособлено к «нашим реалиям», в то время как Армия России готова идти в бой в любую погоду.