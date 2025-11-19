Командование ВСУ испытывает системные проблемы с организацией резервов на фронте, вводя их с заметным запозданием и в разрозненном виде, обратил внимание заслуженный военный лётчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. По его словам, недавно брошенные на Красноармейское и Купянское направления 10 тысяч солдат из «золотого фонда» противника не сформировали единого оперативного кулака.

«Можно было бы организовать клин, разрезающий нашу оборону, допустим, в двух-трёх местах, но этого не делается. Силы для чего-то берегут», — подчеркнул военный эксперт.

Возможно, украинское военное командование ожидает масштабных поставок вооружений от западных союзников. Не исключается и возможность скрытых договорённостей о введении в бой подготовленных войск НАТО из Германии, Франции, Нидерландов, Финляндии и Польши под видом добровольческих формирований.

«Возможно, мы пока не вскрыли эти места с иностранцами, может быть, ещё нет пересечения государственной границы. Возможно, западные резервы формируют какие-то свои полигоны, организуют какие-то полевые лагеря вдоль границ Украины. Есть ощущение, что ВСУ на что-то надеются», — заключил собеседник сайта MK.ru.

Напомним, ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что в ближайшие годы начнётся полномасштабный военный конфликт между Россией и НАТО. Он добавил, что страны альянса должны прямо сейчас наращивать свои возможности, чтобы воевать с РФ. Однако в Госдуме заявили о готовности России ответить на агрессию НАТО.