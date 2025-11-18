Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
18 ноября, 12:16

«Пришло время»: США толкают Европу к агрессии против России

Постпред США в НАТО призвал ЕС занять агрессивную позицию в отношении России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dogora Sun

Постоянный представитель Соединённых Штатов при НАТО Мэттью Уитакер выступил с инициативой о переходе европейских стран к более решительным действиям в отношении России. С таким заявлением дипломат выступил в интервью Bloomberg.

Уитакер указал на то, что европейским союзникам Вашингтона пора начать претворять в жизнь планы по направлению замороженных российских государственных активов на покрытие военных нужд Украины. По его мнению, подобные меры станут серьёзным вкладом в обеспечение финансирования Киева на ближайшие годы.

«Я думаю, что это также будет свидетельствовать о новом этапе — более агрессивной Европе. Пришло время для них действовать смело», — подчеркнул дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью обратился к европейским партнёрам с призывом найти компромиссное решение по использованию замороженных российских активов. Он заявил, что если соглашение не будет достигнуто, Украина обратится к другим способам привлечения средств. Экс-комик назвал новые финансы критически важными для существования государства, добавив, что рассчитывает на одобрительную реакцию и помощь союзников.

