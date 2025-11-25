Растительность в топе: Одинокие женщины определили самые сексуальные мужские усы

Около 20% женщин в Великобритании считают «бунтарские» усы, свисающие ниже уголков рта, наиболее привлекательными. В исследовании, проведённом среди 2500 женщин, выяснили, что 70% опрошенных предпочитают мужчин с растительностью на лице, а не со спортивной фигурой, сообщает Daily Mail.

На втором месте расположились густые усы в стиле шеврона, как у актёра Тома Селлека. Их выбрали 19% женщин. Щетина оказалась более предпочтительной для 16% представительниц прекрасного пола. Классическую бороду предпочли 13%, а эспаньолку отметили 9%. Усы-«рулевые», напоминающие стиль Халка Хогана, выбрали 7%, а «карандашные» усы — 6%.

Борода в стиле «якорь», ассоциирующаяся с Робертом Дауни – младшим, заняла восьмое место с 3% голосов. Гладко выбритые лица получили 3% поддержки, а стиль «бакенбарды-бараньи», известный благодаря Хью Джекману в серии фильмов «Люди Икс», оказался на последнем месте с 1% голосов.

Ранее Life.ru сообщал, что 18-летний дартсмен Люк Литтлер стал самым сексуальным спортсменом по результатам опроса британского сайта для женатых пар. В исследовании участвовали более двух тысяч женщин со всей Великобритании. В голосовании молодой дартсмен обошёл таких знаменитостей, как боксёр Тайсон Фьюри и теннисист Карлос Алькарас.