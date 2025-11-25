Россия и США
25 ноября, 03:36

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика снова открыли для самолётов

Обложка © Life.ru

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов для трёх воздушных гаваней. Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли утром 25 ноября, после ночной атаки БПЛА.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что запрет на полёты гражданских самолётов вводили с целью обеспечения безопасности.

В Таганроге число пострадавших в результате атаки БПЛА выросло до 10, один погиб

Как сообщал Life.ru, три аэропорта Краснодарского края закрывали в ночь с 24 на 25 ноября. Одним из последних после полуночи закрыли аэропорт Сочи.

