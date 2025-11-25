Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика снова открыли для самолётов
Обложка © Life.ru
Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов для трёх воздушных гаваней. Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли утром 25 ноября, после ночной атаки БПЛА.
«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
В ведомстве уточнили, что запрет на полёты гражданских самолётов вводили с целью обеспечения безопасности.
Как сообщал Life.ru, три аэропорта Краснодарского края закрывали в ночь с 24 на 25 ноября. Одним из последних после полуночи закрыли аэропорт Сочи.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.