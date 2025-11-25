Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика снова открыли для самолётов

Росавиация сняла временные ограничения на приём и выпуск самолётов для трёх воздушных гаваней. Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика открыли утром 25 ноября, после ночной атаки БПЛА.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (Пашковский), Сочи — сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что запрет на полёты гражданских самолётов вводили с целью обеспечения безопасности.