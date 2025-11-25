Стало известно о раненых под Белгородом из-за одной из самых масштабных атак ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя пострадали после удара вражеского дрона по частному дому в посёлке Октябрьский. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ранения получили мужчина и женщина. Пострадавшую женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями головы, спины, плеча и ноги врачи скорой доставляют в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой везут в городскую больницу №2 Белгорода.

В частном доме повреждены крыша, фасад и выбиты окна. Специалисты продолжают фиксировать ущерб и оказывать помощь пострадавшим.

Российская система ПВО в ночь на 25 ноября отразила одну из самых массированных атак ВСУ. С 23:00 до 7:00 дежурные расчёты поэтапно гасили массовый налёт украинских беспилотников и в итоге уничтожили 249 беспилотников сразу по нескольким направлениям от береговой линии до глубины регионов, сообщили в Минобороны страны.