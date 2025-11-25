Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 06:40

Ноги в кровь: Российская туристка пострадала от нападения пиявок в джунглях Шри-Ланки

Российская туристка пострадала от нападения пиявок в джунглях Шри-Ланки

Российская туристка пострадала в результате нападения пиявок во время похода по джунглям Шри-Ланки, где кровососущие существа искусали её ноги до крови. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Пиявки облепили женщину. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Во время прогулки девушка обнаружила в своей сандалии червяка, но не смогла его вытряхнуть. Решение продолжить путь босиком оказалось роковой ошибкой — почти сразу же она увидела на своих ногах кровь и присосавшихся пиявок. Испуганная туристка была вынуждена обратиться за помощью к местным жителям.

Как советуют опытные путешественники и местные гиды, во время прогулок по тропическим лесам необходимо носить высокую обувь или плотные носки, а также штаны с резинками, плотно прилегающими к щиколоткам. Эти меры предосторожности помогают избежать подобных неприятных инцидентов с кровососущими пиявками.

Лечение пиявками: Россиянам объяснили, почему процедуре не место в 21 веке
Лечение пиявками: Россиянам объяснили, почему процедуре не место в 21 веке

Но есть на Шри-Ланке и более неприятная живность. Ранее российские туристы пожаловались на змей, которые выползают из джунглей, заполняя пляжи и отели. Лазающие полозы (или крысиные змеи) не ядовиты, но они довольно большие, чем успешно пугают приезжих.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Владимир Озеров
  • Новости
  • Шри-Ланка
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar