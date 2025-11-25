В Госдуме высказались о репрессиях против уехавших из России артистов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов считает неправильным огульно наказывать всех артистов, покинувших Россию после начала специальной военной операции. По его словам, каждый случай индивидуален и требует персонифицированного подхода.

Шолохов в беседе с «Лентой.ру» отметил, что называть всех уехавших инфантильными и недоразвитыми было бы преувеличением, хотя в творческой среде бывают эмоциональные и непродуманные поступки. Он подчеркнул, что сам факт отъезда не должен приводить к пожизненным санкциям, но поддержка противоположной стороны после переезда противозаконна и не может быть прощена.

В итоге парламентарий призвал избегать крайностей: не стоит всех прощать без разбора, но и применять репрессии ко всем подряд тоже неправильно — необходим взвешенный подход.

Напомним, ранее актёр Иван Охлобыстин призвал простить артистов, которые покинули РФ после начала СВО. По его словам, они не смогли правильно понять ситуацию из-за своей инфантильности. Кроме того, ранее Охлобыстин высказывался насчёт Аллы Пугачёвой. Актёр отказался примкнуть к армии хейтеров певицы. По его словам, возвращение артистки в Россию уже ничего не изменит.