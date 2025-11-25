Путин поздравил Ельцин-центр с 10-летием со дня открытия

Президент России Владимир Путин поздравил екатеринбургский Ельцин-центр с его десятилетием — ведь именно он открыл учреждение 25 ноября 2015 года. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу центра.

В учреждении подчеркнули: «В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров… Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента РФ Владимира Владимировича Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии».

Текст поздравления, однако, не раскрывается, а на сайте Кремля информация об отдельной телеграмме не опубликована. Ельцин-центр открылся 25 ноября 2015 года при участии Владимира Путина, а также ряда политических и культурных деятелей. За десять лет площадка стала одним из крупнейших общественно-культурных центров страны.