Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 08:06

Путин поздравил Ельцин-центр с 10-летием со дня открытия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин поздравил екатеринбургский Ельцин-центр с его десятилетием — ведь именно он открыл учреждение 25 ноября 2015 года. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на пресс-службу центра.

В учреждении подчеркнули: «В эти дни в адрес Ельцин-центра поступает много поздравлений от друзей, партнеров… Сегодня Ельцин Центр получил поздравление и от президента РФ Владимира Владимировича Путина, который 10 лет назад присутствовал на его открытии».

Текст поздравления, однако, не раскрывается, а на сайте Кремля информация об отдельной телеграмме не опубликована. Ельцин-центр открылся 25 ноября 2015 года при участии Владимира Путина, а также ряда политических и культурных деятелей. За десять лет площадка стала одним из крупнейших общественно-культурных центров страны.

Путин тепло поздравил патриарха Кирилла с днём рождения и пожелал ему здоровья
Путин тепло поздравил патриарха Кирилла с днём рождения и пожелал ему здоровья

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Общество
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar