WSJ узнал, как Уиткофф убедил Украину пойти на уступки

Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф рекомендовал Украине пойти на территориальные уступки. Основанием для такого решения послужило плохое положение ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников.

«Уиткофф, проведя беседы с официальными лицами США и других стран, а также ознакомившись с оценками разведки, пришёл к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении», — говорится в материале.

Чиновники признали значительные потери и невыгодную позицию ВСУ на фронте, что делает серьёзные уступки Киева неизбежными для прекращения конфликта.

Ранее сообщалось, что Стивен Уиткофф отменил свою запланированную поездку в Турцию, где предполагалась его встреча с Владимиром Зеленским. До этого политик провёл переговоры с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым в Майами, в ходе которых были согласованы параметры будущего диалога с украинским лидером.