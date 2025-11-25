Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 09:16

Цыгане оборудовали подпольную майнинг-ферму под Петербургом

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Обложка © Telegram / Петербургская полиция

Полиция провела рейд в Тосненском районе Ленинградской области и доставила для проверки более 20 представителей цыганской общины. В подвале дома в посёлке Красный Бор стражи порядка нашли оборудование, похожее на майнинговую ферму. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Видео © Telegram / Петербургская полиция

В ходе проверок выяснилось, что у некоторых людей нет паспортов, а трём семьям вменяют антисанитарию и отсутствие базовых условий для детей — спальных мест, еды и одежды. Некоторым вручили повестки в военкомат, а на родителей составили административные протоколы.

«Технику изъяли, а владельцы не смогли подтвердить законное потребление электроэнергии. Сейчас по этому факту проводится проверка», — сообщили в полиции. ГИБДД также проверила около 150 машин и выявила два десятка нарушений, включая езду без документов.

В Дагестане нашли неуловимую майнинг-ферму в «газели», за которой гонялись три месяца
В Дагестане нашли неуловимую майнинг-ферму в «газели», за которой гонялись три месяца

Ранее полиция пресекла деятельность крупной майнинг-фермы в Ленинградской области. Ущерб от её работы предварительно оценили более чем в 1 миллиард рублей. Ферма использовала оборудование, подключённое к энергосетям без учёта и оплаты потреблённой электроэнергии.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar