Цыгане оборудовали подпольную майнинг-ферму под Петербургом

Полиция провела рейд в Тосненском районе Ленинградской области и доставила для проверки более 20 представителей цыганской общины. В подвале дома в посёлке Красный Бор стражи порядка нашли оборудование, похожее на майнинговую ферму. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области.

Видео © Telegram / Петербургская полиция

В ходе проверок выяснилось, что у некоторых людей нет паспортов, а трём семьям вменяют антисанитарию и отсутствие базовых условий для детей — спальных мест, еды и одежды. Некоторым вручили повестки в военкомат, а на родителей составили административные протоколы.

«Технику изъяли, а владельцы не смогли подтвердить законное потребление электроэнергии. Сейчас по этому факту проводится проверка», — сообщили в полиции. ГИБДД также проверила около 150 машин и выявила два десятка нарушений, включая езду без документов.

Ранее полиция пресекла деятельность крупной майнинг-фермы в Ленинградской области. Ущерб от её работы предварительно оценили более чем в 1 миллиард рублей. Ферма использовала оборудование, подключённое к энергосетям без учёта и оплаты потреблённой электроэнергии.