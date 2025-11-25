Россия и США
25 ноября, 10:21

В центре Москвы и на МКАД временно перекрыли движение транспорта

В центре Москвы временно перекрывали автомобильное движение, также ограничения действовали на одном из участков МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Восстановлено движение было через 7 минут.

«Движение временно закрыто на Ленинском проспекте, на съездах с ТТК и Садового кольца на Ленинский проспект. Объезд по проспекту Вернадского, на Боровицкой площади, на внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что 21 ноября в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» из-за пожара грузового автомобиля было временно остановлено движение, что привело к гигантской пробке.

