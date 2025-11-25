Снижение ключевой ставки в 2026 году: прогнозы ЦБ, аналитиков и влияние на инфляцию Оглавление Ключевая ставка 2026: что говорит Банк России Прогноз аналитиков: до какого уровня может упасть ставка Когда начнётся снижение НДС с 1 января 2026-го: как это повлияет на ставку Связь ключевой ставки и инфляции — простыми словами Что это значит для граждан: кредиты, ипотека, вклады Когда ЦБ снизит ключевую ставку в 2026 году? Какие прогнозы дают аналитики и что помешает быстрому снижению? Подробнее — читайте в материале Life.ru 25 ноября, 11:01 Снижение ставки Центробанка в 2026 году — перспективы. Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Shutterstock / fizkes

Согласно последним прогнозам экспертов, ключевая ставка в предстоящем 2026 году может продолжить снижаться на фоне замедления роста инфляции и возвращения её к целевым 4%. Но до какой отметки ЦБ дойдёт? Возможно ли снижение ключевой ставки до 10%? Давайте разберёмся с тем, что говорят аналитики и сам Банк России.

Ключевая ставка 2026: что говорит Банк России

Как заявили в самом ЦБ, в 2026 году они ожидают, что уровень инфляции не быстро, но достигнет целевого значения, а именно — 4–5%. Если добиться этого у регулятора удастся, то нас ожидает смягчение кредитно-денежной политики и возвращение к приемлемому показателю ключевой ставки.

«Мы рассчитываем, что в следующем году это произойдёт, это отражено в нашем макропрогнозе, мы наконец-то добьёмся после 4–5 лет высокой инфляции её возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели — 4% в год. И это позволит с некоторым лагом снизить ставку до тех уровней, которые будут гораздо более приемлемы по сравнению с опытом последних двух лет», — сообщил заместитель главы Центрального Банка Алексей Заботкин.

Недавно Банк России скорректировал ожидания. До октября прогноз по инфляции на 2026 год был 4%, сегодня же — 4–5%.

В связи с этим и ожидания по ключевой ставке тоже изменились — вместо 12–13% теперь регулятор планирует снизить её в 2026 году до 13–15%.

Сегодня ключевая ставка в России составляет 16,5%.

Прогноз аналитиков: до какого уровня может упасть ставка

У некоторых экспертов прогнозы даже более оптимистичные. Так, инвестиционный советник Сергей Варфоломеев в беседе с РИАМО предположил, что ключевую ставку ЦБ к концу следующего года доведёт до уровня 10,0–9,5%.

В Сбере тоже видят более существенное снижение, чем ожидает Банк России. Первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью агентству Reuters заявил, что до конца 2026 года ключевая ставка упадёт до 12%.

А ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что если по итогам 2026 года годовая инфляция действительно снизится до 4–5%, на что надеется ЦБ, то в таком случае можно будет ждать и снижения ключевой ставки ниже 10% годовых.

Когда начнётся снижение

И хотя большинство экспертов уверены, что ключевая ставка будет снижаться следом за снижением инфляции, ждать этого прямо сейчас, после Нового года, не стоит, особенно в январе-феврале. Происходить это будет постепенно, и целевых показателей ставка достигнет скорее всего только к концу году.

НДС с 1 января 2026-го: как это повлияет на ставку

И одна из причин, почему в начале года ставка точно не упадёт, — повышение НДС. Как вы, скорее всего, уже знаете, с 1 января 2026 года в стране произойдёт повышение НДС — с 20% до 22%. Это несомненно приведёт к росту цен и некоторому разгону инфляции.

По прогнозам ЦБ, основной эффект от роста налога на добавленную стоимость как раз проявится в начале года и добавит к уровню инфляции примерно 0,8 процентного пункта (п.п). А вот в «Альфа-банке» ожидают 1–1,2 п.п.

Связь ключевой ставки и инфляции — простыми словами

Но кто-то спросит — а в чём связь между инфляцией и ключевой ставкой ЦБ?

Сперва — что такое инфляция. Простыми словами — это стабильный рост общего уровня цен на товары и услуги за какой-то период в связи с увеличением количества денег в экономике. Если инфляция становится слишком высокой, покупательная способность денег снижается — на одну и ту же сумму получается купить всё меньше и меньше.

А ключевая ставка — это процентная ставка, под которую банки, например Сбер, «Альфа-банк» и другие, берут кредиты у ЦБ. А значит, чтобы коммерческие банки могли зарабатывать, они устанавливают на свои кредиты для физлиц и бизнеса ставки чуть выше той, по которой они взяли деньги у Банка России.

И потому, чтобы снизить инфляцию и замедлить вливание всё большего и большего объёма денег в экономику, Центробанк повышает ставку, и кредиты дорожают, их становится невыгодно брать. Но вместе с этим растут и ставки по вкладам. То есть выгоднее при высокой ключевой ставке деньги хранить, держать на счетах, а не тратить и вливать в экономику, в том числе и особенно кредитные, взятые у банка. Плюс и самим банкам проще взять деньги у вкладчиков, чем идти в ЦБ. Да, экономика замедляется, но и снижается рост цен.

И когда инфляция возвращается к целевым значениям, ключевую ставку уменьшают, что удешевляет кредиты и стимулирует экономический рост.

Что это значит для граждан: кредиты, ипотека, вклады

Если ключевую ставку действительно понизят, граждане в основном выиграют. Подешевеют кредиты, особенно это будет заметно на ипотеке, а значит, появится у большего числа людей возможность приобрести недвижимость, ведь ставка станет ниже, а вместе с этим уменьшится и ежемесячный платёж.

Но вот деньги на вкладах хранить станет невыгодно. После роста ключевой ставки до 21% годовых банки предлагали хорошие проценты доходности по вкладам. Но вместе со снижением ставки падали проценты и по вкладам. А значит, тенденция продолжится.

Авторы Андрей Ананьев