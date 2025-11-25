Больной раком Николай Дроздов вышел в ремиссию

У легендарного телеведущего и учёного Николая Дроздова началась ремиссия после лечения онкологического заболевания. Об успехах в состоянии здоровья 86-летнего зоолога сообщает Mash со ссылкой на его супругу.

Согласно последним анализам, показатели здоровья Дроздова нормализовались, что позволило ему отказаться от приёма лекарственных препаратов. Сейчас телеведущий проходит активную реабилитацию, включающую регулярные тренировки на специальных тренажёрах под руководством тренера. Два раза в неделю он занимается по два часа, укрепляя мышцы спины, ног и рук.

Дроздов придерживается строгой диеты с контролем белка: на завтрак — омлет, на обед — творог, иногда вегетарианский борщ. Из добавок принимает только витамин D и цинк. После перенесённой летом операции и серьёзной потери крови, потребовавшей лечения в двух больницах и гормональной терапии, его состояние значительно улучшилось.

В конце лета друг Николая Дроздова рассказывал, что телеведущий пошёл на поправку и даже запланировал отправиться осенью в экологическое путешествие по России. Они планировали останавливаться возле каждой мусорки или помойки.