Мелания Трамп приняла новогоднюю ёлку, которую поставят у Белого дома

Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме традиционную главную рождественскую ёлку страны. Дерево доставили к резиденции на конной повозке. Супруга американского президента осмотрела его, пообщалась с извозчиками в чёрных цилиндрах и фраках, а затем попозировала для фотографий на фоне ели.

Главную ёлку почти 60 лет выбирает специальная ассоциация лесоводов на ежегодном конкурсе. В этом году победу одержала ферма из штата Мичиган. Дерево установят в президентском парке перед Белым домом, а церемония зажжения огней состоится 4 декабря в присутствии президента и первой леди. Билеты на мероприятие разыгрывают по лотерее, так как оно открыто для всех желающих.

Также в резиденции разместят вторую ёлку — интерьерную. Согласно давней традиции, Меланья Трамп лично займётся выбором украшений для неё.

Управление делами Президента России тоже завершило отбор главной новогодней ёлки страны, которая традиционно устанавливается на Соборной площади Московского Кремля. В этом году 26-метровую ель нашли в Рузском муниципальном округе Московской области — её крона имеет размах 11 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Специалисты отобрали дерево из 24 кандидатов, оценив состояние хвои, форму кроны, возраст и возможность безопасной транспортировки. Спил, перевозку и установку ёлки проведут с применением современных технологий, чтобы сохранить её в идеальном состоянии до праздника.