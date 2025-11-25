Россия и США
25 ноября, 11:59

Мелания Трамп приняла новогоднюю ёлку, которую поставят у Белого дома

Мелания Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson

Первая леди США Меланья Трамп приняла в Белом доме традиционную главную рождественскую ёлку страны. Дерево доставили к резиденции на конной повозке. Супруга американского президента осмотрела его, пообщалась с извозчиками в чёрных цилиндрах и фраках, а затем попозировала для фотографий на фоне ели.

Главную ёлку почти 60 лет выбирает специальная ассоциация лесоводов на ежегодном конкурсе. В этом году победу одержала ферма из штата Мичиган. Дерево установят в президентском парке перед Белым домом, а церемония зажжения огней состоится 4 декабря в присутствии президента и первой леди. Билеты на мероприятие разыгрывают по лотерее, так как оно открыто для всех желающих.

Также в резиденции разместят вторую ёлку — интерьерную. Согласно давней традиции, Меланья Трамп лично займётся выбором украшений для неё.

Управление делами Президента России тоже завершило отбор главной новогодней ёлки страны, которая традиционно устанавливается на Соборной площади Московского Кремля. В этом году 26-метровую ель нашли в Рузском муниципальном округе Московской области — её крона имеет размах 11 метров, а обхват ствола — 64 сантиметра. Специалисты отобрали дерево из 24 кандидатов, оценив состояние хвои, форму кроны, возраст и возможность безопасной транспортировки. Спил, перевозку и установку ёлки проведут с применением современных технологий, чтобы сохранить её в идеальном состоянии до праздника.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • Мелания Трамп
  • Новый год
  • Мировая политика
  • Политика
