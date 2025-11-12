Ёлка номер один найдена: кремлёвскую красавицу срубят в Подмосковье

Управление делами Президента России завершило отбор главной новогодней ёлки страны, которая по традиции будет установлена на Соборной площади Московского Кремля.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году символ праздника нашли в Рузском муниципальном округе Московской области. Ель имеет высоту 26 метров, обхват ствола 64 сантиметра, а размах нижних ветвей достигает 11 метров.

Отбор проводился особенно тщательно: специалисты оценивали возраст дерева, состояние хвои, форму кроны и возможность безопасной транспортировки. Всего рассмотрели 24 кандидата из разных районов Подмосковья.

Работы по спилу, доставке и установке ели будут сопровождаться применением современных технологий, гарантирующих полную сохранность дерева.

Главная кремлёвская ёлка, как подчеркнули в Управлении делами Президента, станет символом единства, радости и волшебства — началом праздничного сезона для всей страны.

Традиция устанавливать главную новогоднюю ёлку в Кремле существует с 1996 года. Ежегодно дерево доставляют из разных регионов России, а после праздников его перерабатывают: древесина идёт на изготовление сувениров и благотворительные проекты.