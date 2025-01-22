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Регион
22 января, 19:19

Стала известна судьба главной новогодней ёлки страны после демонтажа

Управделами президента завершило демонтаж главной новогодней ели страны

В Москве демонтировали главную ёлку страны. Обложка © Telegram / Управление делами Президента РФ

В Москве демонтировали главную ёлку страны. Обложка © Telegram / Управление делами Президента РФ

Главная новогодняя ёлка страны, которая на протяжении всех праздников была главным украшением Соборной площади, демонтирована. Первую хвойную красавицу России вывезли с территории Кремля.

Как сообщили в официальном телеграм-канал Управления делами Президента Российской Федерации, сегодня завершился демонтаж 30-метрового дерева. Чтобы разобрать праздничную ель, потребовалось привлечь 12 человек, 2 инженерно-технических работников, 2 манипулятора, а также потратить на весь процесс несколько дней.

На первом этапе снимаются все игрушки, упаковываются в коробки для хранения, после отключаются от электричества и сматываются все гирлянды. Когда все украшения сняты, ёлка передаётся Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы (МОСОБЛВООП).

Дальше древесину отправят на переработку и она обретёт вторую жизнь, что предусмотрено экологическим проектом. Из остатков ели создадут памятные часы, скворечники и кормушки для птиц, хоккейные клюшки, деревянные кубки и подарочные эко-кубы. Ветки и хвоя будут переданы в зоопарки для кормления животных и создания для них настилов.

Также в рамках Года защитника Отечества будет разработана серия специальных памятных сувениров с эмблемами разных родов войск, которые будут переданы бойцам в зоне СВО.

Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль
Лесничему, который нашёл главную новогоднюю ёлку России, подарили автомобиль

Ранее эколог рассказал, как правильно утилизировать живую ёлку после новогодних праздников. Выбрасывать символ праздника не следует, а единственный верный вариант — сдать дерево на переработку.

Ольга Сливченко
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