Стала известна судьба главной новогодней ёлки страны после демонтажа

Главная новогодняя ёлка страны, которая на протяжении всех праздников была главным украшением Соборной площади, демонтирована. Первую хвойную красавицу России вывезли с территории Кремля.

Как сообщили в официальном телеграм-канал Управления делами Президента Российской Федерации, сегодня завершился демонтаж 30-метрового дерева. Чтобы разобрать праздничную ель, потребовалось привлечь 12 человек, 2 инженерно-технических работников, 2 манипулятора, а также потратить на весь процесс несколько дней.

На первом этапе снимаются все игрушки, упаковываются в коробки для хранения, после отключаются от электричества и сматываются все гирлянды. Когда все украшения сняты, ёлка передаётся Московской областной организации Всероссийского общества охраны природы (МОСОБЛВООП).

Дальше древесину отправят на переработку и она обретёт вторую жизнь, что предусмотрено экологическим проектом. Из остатков ели создадут памятные часы, скворечники и кормушки для птиц, хоккейные клюшки, деревянные кубки и подарочные эко-кубы. Ветки и хвоя будут переданы в зоопарки для кормления животных и создания для них настилов.

Также в рамках Года защитника Отечества будет разработана серия специальных памятных сувениров с эмблемами разных родов войск, которые будут переданы бойцам в зоне СВО.