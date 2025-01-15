Выбрасывать нельзя: Эколог назвал единственно верный способ избавиться от ёлки после праздников

После завершения новогодних праздников у тех людей, кто ставил в своём доме живую ель, может возникнуть вопрос: куда её деть. Многие несут осыпающееся дерево прямиком на помойку, однако это плохо для экологии. По словам эколога, учёного Ильи Рыбальченко, лучше всего сдать ёлку для переработки.

«Ёлка весит примерно пять-десять килограммов. При сжигании, например, 10 килограммов ёлки будет сожжено 20 килограммов кислорода, которым мы дышим. Поэтому, конечно, не надо елки выбрасывать», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Отслужившая свой срок ёлка не только может пойти на корм животным на ферме, если сдать её в специальные пункты приёма, но и стать хорошей подстилкой для них. Также в парках могут выложить тропинки из щепы, которая будет постепенно разлагаться и станет пищей для жучков, червячков и грибков.