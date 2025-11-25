Россиянам объяснили, как правильно утилизировать просроченные лекарства

Правила утилизации лекарственных препаратов для граждан законодательно не закреплены, однако существуют рекомендованные способы их безопасного уничтожения, рассказала юрист Елена Рудакова. По её словам, в отличие от медицинских учреждений и аптек, обязанных передавать просроченные медикаменты лицензированным предприятиям, физические лица могут этого не делать.

«Лекарственные препараты относят к классу опасности медицинских отходов Г (как и ртутные градусники). Об этом также говорит СанПиН 2.1.7.2790-10», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она отметила, что ответственность за неправильное уничтожение лекарственных средств для физлиц не предусмотрена. Тем не менее гражданам лучше сдавать просроченные лекарства в аптеку или специализированные пункты приёма.

К слову, россияне рискуют схлопотать штраф до 50 тысяч рублей за выброс мусора из окна. Даже случайный выброс мусора из окна квартиры или автомобиля образует состав административного правонарушения. Стандартное наказание для физических лиц варьируется от 1 до 5 тысяч рублей за первичное нарушение.