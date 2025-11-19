Россия и США
19 ноября, 11:07

Россияне рискуют схлопотать штраф до 50 тысяч рублей за выброс мусора из окна

Обложка © freepik

Даже случайный выброс мусора из окна квартиры или автомобиля образует состав административного правонарушения с возможным штрафом до 50 тысяч рублей, предупредила судебный юрист Любава Трофимова. Она подчеркнула, что стандартное наказание для физических лиц варьируется от 1 до 5 тысяч рублей за первичное нарушение.

«Если мусор крупный или это повторяется, штраф вырастает до 10–15 тыс. руб.» — уточнила собеседница РИАМО.

Конституционный суд РФ разъяснил, как рассчитывается плата за вывоз мусора для частных домов

По её словам, в Москве и Санкт-Петербурге действуют повышенные тарифы — от 2 до 4 тысяч рублей за выброс отходов из окон жилых зданий, а при загрязнении прилегающей территории сумма удваивается. Отдельно эксперт выделила ответственность за выбрасывание мусора из транспортных средств, где штрафы могут достигать 50 тысяч рублей, а в случае создания аварийной ситуации или угрозы пожара может дойти до конфискации автомобиля как орудия правонарушения.

При этом в природных зонах и на территориях с особым экологическим статусом размер взысканий дополнительно увеличивается по статье о нарушении правил охраны окружающей среды. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предусмотрены штрафные санкции, исчисляющиеся сотнями тысяч рублей.

«В регионах вроде Подмосковья или Краснодарского края штрафы варьируются: в среднем от 3 тыс. до 7 тыс. руб. за выброс из авто, но, если это лесная зона, добавляется штраф по статье 8.32 КоАП РФ — до 15 тыс. руб. Важно понимать, что точная сумма зависит от обстоятельств...» — заключила юрист.

Грязные деньги: Россиянам объяснили, как не нарваться на штраф за вынос мусора

Ранее юрист рассказал, за выброс какого мусора в контейнер у дома грозит штраф. Кроме того, россиян предупредили, что за вынос раковины на мусорку можно схлопотать штраф до ₽3 тысяч.

