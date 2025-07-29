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Регион
29 июля, 19:25

Конституционный суд РФ разъяснил, как рассчитывается плата за вывоз мусора для частных домов

КС РФ: Тариф на вывоз мусора считают по площади, а не числу проживающих

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ilmarinfoto

Конституционный суд России сообщил, что начисление платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по общей площади жилья соответствует установленным правилам. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Жители частных домов подали иск к региональному оператору, считая, что размер платежей должен зависеть от количества проживающих. В суде они требовали перерасчёта и штрафа для компании, поскольку начисления велись исходя из данных реестра недвижимости. Первая инстанция и апелляционный суд отказали в удовлетворении требований, после чего заявители обратились в Конституционный суд.

КС разъяснил, что действующие нормы коммунального законодательства предусматривают расчёт по общей площади помещений. Такой порядок, по мнению суда, обеспечивает единый подход для всех собственников и отражает специфику услуги по обращению с отходами, где невозможно установить объём пользования для каждого отдельно. Суд не выявил оснований для пересмотра дела и отказал в принятии жалобы.

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А ранее эксперт Валерий Мамчур рассказал, что жители многоквартирных домов могут получить административный штраф за выбрасывание отходов из окон или их складирование в общем подъезде. Однако для привлечения к ответственности требуется наличие подтверждающих фактов. Для решения подобных ситуаций существуют управляющие компании и председатели ТСЖ. Следует обращаться к ним с устными или письменными заявлениями, при необходимости прилагая доказательства.

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Тимур Хингеев
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