Конституционный суд РФ разъяснил, как рассчитывается плата за вывоз мусора для частных домов

Конституционный суд России сообщил, что начисление платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) по общей площади жилья соответствует установленным правилам. Об этом пишет Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Жители частных домов подали иск к региональному оператору, считая, что размер платежей должен зависеть от количества проживающих. В суде они требовали перерасчёта и штрафа для компании, поскольку начисления велись исходя из данных реестра недвижимости. Первая инстанция и апелляционный суд отказали в удовлетворении требований, после чего заявители обратились в Конституционный суд.

КС разъяснил, что действующие нормы коммунального законодательства предусматривают расчёт по общей площади помещений. Такой порядок, по мнению суда, обеспечивает единый подход для всех собственников и отражает специфику услуги по обращению с отходами, где невозможно установить объём пользования для каждого отдельно. Суд не выявил оснований для пересмотра дела и отказал в принятии жалобы.