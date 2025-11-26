Главный Дед Мороз призвал не тратить длинные каникулы на «диван — салат — телевизор»

Главный Дед Мороз из Великого Устюга в интервью Life.ru назвал двухнедельные новогодние каникулы редкой возможностью отдохнуть с пользой и призвал россиян отказаться от сценария «диван — салат — телевизор».

По его словам, длинные выходные — это шанс перезагрузиться, провести время с семьёй и наполнить зиму впечатлениями, а не лишними килограммами.

«Две недели — прекрасный шанс провести время с родными: весело, активно, интересно. Ведь бодрость и здоровье кроются в движении и норме, а не в излишествах и лени», — подчеркнул собеседник Life.ru.

Дед Мороз отметил, что именно в зимние праздники важно сохранять баланс между отдыхом и активностью: больше гулять, выходить на свежий воздух, играть с детьми и не превращать каникулы в марафон застолий.

Тем, кто не знает, как разнообразить отдых, он предложил отправиться в его сказочную вотчину под Великим Устюгом, где, по его словам, «зима ощущается по-настоящему».