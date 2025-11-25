Россия и США
25 ноября, 13:22

Молдавия вызывает посла России из-за пролёта БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российский посол Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии в связи с нарушением воздушного пространства республики неизвестными беспилотниками, которые в стране решили приписать РФ. Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство в Telegram.

«В связи с этими событиями посол РФ будет вызван завтра в 14:00 (15:00 мск) в МИД для дачи объяснений», — говорится в публикации.

СМИ писали, что 25 ноября шесть дронов пересекли границу в разных местах и в разное время, один из них обнаружен в Нижних Кугурештах.

