Беспилотник нарушил воздушное пространство Молдавии и улетел в Румынию

Воздушное пространство Молдавии нарушил беспилотник, который, по предварительным данным, прилетел с территории Украины и пересёк границу с Румынией. Об этом сообщила пограничная полиция республики со ссылкой на Министерство обороны.

«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен на направлении [сел] Виноградовка — Вулканешты, после чего продолжил движение в сторону государственной границы с Румынией, в районе между населенными пунктами Колибаши (район Кахул) и Вадул-луй-Исак, с последующим пересечением границы и входом в воздушное пространство Румынии. Румынская сторона была немедленно уведомлена о ситуации», — уточнили в ведомстве.

Правоохранительные органы начали проверку на местности, по которой, как предполагается, пролетел дрон. Ранее в республике уже находили обломки беспилотников и фрагменты украинских зенитных ракет. После одного из таких случаев на прошлой неделе молдавский МИД направил ноту протеста российскому послу Олегу Озерову, однако дипломат заявил, что Бухаресту не были предоставлены доказательства ни самого пролёта, ни российского происхождения аппарата, ни умысла со стороны Москвы.

