На краю: Молдавия повторяет роковые ошибки Украины перед СВО

Власти Молдавии ведут в отношении России ту же линию, что и Украина до начала специальной военной операции. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразила доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.

По её словам, Кишинёв избегает полного разрыва с Москвой из-за экономической зависимости, сохраняя участие в зоне свободной торговли СНГ. При этом внешнеполитический курс страны чётко ориентирован на вступление в Евросоюз, которое власти Молдавии планируют завершить к 2028 году.

«Ничего нового мы не видим, но полного разрыва не происходит по той простой причине, что есть экономическая сфера. Постепенно товарооборот снижается, однако даже из СНГ Кишинёв пока не хочет выходить — денонсирует только второстепенные соглашения», — пояснила эксперт.

Ранее власти Молдавии официально закрыли Российский центр науки и культуры в Кишинёве, денонсировав соглашение, регулировавшее работу «Русского дома». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение проявлением системного отрицания всего российского и выразил сожаление в связи с таким шагом.