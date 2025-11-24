В Польше освободили четырёх подозреваемых в диверсии украинцев

Четверо граждан Украины, ранее задержанных в Польше по подозрению в причастности к подрыву железной дороги, были освобождены. Подозреваемых поймали сотрудники агентства внутренней безопасности и полиции, сообщил польский интернет-портал onet.pl.

Среди освобождённых был водитель, который подвозил подозреваемых. Те самые четверо украинцев, чьи фамилии не называются, длительное время проживали в Польше и, что примечательно, не были знакомы друг с другом.

Власти подозревали их в пособничестве двум другим гражданам Украины. Они также были заочно обвинены в организации взрыва на железнодорожной линии Варшава — Люблин, произошедшего 16 ноября. По версии следствия, основные подозреваемые покинули Польшу через пограничный пункт в Тересполе, направившись в Белоруссию.