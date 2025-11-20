Россия и США
20 ноября, 11:55

Польша потребовала от Минска выдачи украинцев, подозреваемых в теракте на ж/д

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / esfera

Польша требует от Белоруссии выдачи двух украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге. Информацию озвучил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр.

«Вчера временному поверенному в делах Белоруссии была вручена нота с требованием выдачи двоих граждан Украины, подозреваемых в совершении диверсии», — сказал Вевюр.

Напомним, 16 ноября полиция Мазовецкого воеводства Польши объявила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. Премьер-министр Польши Дональд Туск сначала сообщил о взрыве как причине повреждения, а затем заявил, что польское следствие установило причастность к диверсии двух граждан Украины, которые после этого выехали в Белоруссию. Туск также обвинил этих украинцев в сотрудничестве с Россией, но не предоставил никаких доказательств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, отметив, что участие украинцев в инциденте вызывает интерес. Он также подчеркнул, что Польша регулярно обвиняет Россию в различных проявлениях гибридной войны, и было бы неудивительно, если бы Москва была обвинена и в диверсии на железной дороге.

