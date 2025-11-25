Устроивший «гарем» из россиянки и американки экс-король Малайзии вернулся к «старой» жене

Любовные истории бывшего короля Малайзии, султана Келантана Мухаммада V получили неожиданный поворот. Мужчина известен тем, что сначала женился на русской красавице Оксане Воеводиной, но бросил её сразу после рождения сына, а затем переключился на американку. Однако и она осталась ни с чем, пережив выкидыш. Как выяснилось, у султана давно есть официальная супруга, с которой они вместе появились 5 ноября 2025 года на Национальном дне Чешской Республики в отеле The Ritz-Carlton в Куала-Лумпуре.

Если Воеводина уже давно не пытается разыскать своего «супруга», то американка Бреттани Портер продолжает в соцсети рассказывать свою трагическую «восточную сказку». Султан бросает своих возлюбленных без объяснений и не выходит на контакт. По словам Портер, в 2024 году она узнала, что Мухаммад V отдыхает в Сингапуре. Девушка полетела туда и разыскала через знакомых отель, где мужчина остановился. Но охрана грубо вытолкала американку по приказу султана.

Портер добавила, что лишь недавно Мухаммад V удосужился выйти на связь, но не с ней, а с её подругой. Он написал, что отношений с Портер он больше не хочет. Сейчас американка шокирована, что всё это время у него была официальная жена, отношения с которой зарегистрированы в 2010 году. Она тоже иностранка, и до принятия ислама её звали Яна Якубкова. Девушка родилась в Праге в 1988 году. В ноябре этого года пара повилась на официальном мероприятии снова за ручку, о прежних «жёнах» экс-король не вспоминает. Известно, что в семье нет детей, поэтому, возможно, султан «бродит по свету» и меняет любовниц, пытаясь родить «достойного наследника».

