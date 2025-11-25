В Курске 16-летний парень чуть не умер из-за мотоцикла, когда шёл от бабушки. Но его спасли московские врачи

Московские врачи спасли жизнь 16-летнему подростку из Курска — с тяжелейшими травмами он впал в кому после ДТП с мотоциклом. Об этом Life.ru рассказали в Департаменте здравоохранения.

Парень возвращался вечером от бабушки домой, когда его на большой скорости сбил мотоциклист. Сотрудники скорой помощи доставили Андрея в реанимацию, где диагностировали диффузное аксональное повреждение головного мозга 3 степени — одно из самых тяжёлых последствий черепно-мозговой травмы. Из Курской областной больницы была запрошена консультация специалистов «Клиники доктора Рошаля» (НИИ неотложной детской хирургии и травматологии).

На следующий день после аварии авиамедицинская бригада «Центра медицины катастроф» Москвы экстренно перевезла подростка в столицу вертолётом. Всю дорогу медики боролись за его жизнь. В НИИ НДХиТ Андрей поступил в состоянии искусственной комы и на ИВЛ. Врачи стабилизировали его состояние, перевели на самостоятельное дыхание и постепенно вывели в состояние минимального сознания.

В реанимации он провёл неделю. Мальчик не узнавал близких и не говорил. Реабилитационная команда начала работать с ним уже в остром периоде, и уже через неделю Андрея перевели в отделение нейрохирургии.

«Учитывая тяжесть травмы, даже рассматривался вопрос об установке гастростомы для обеспечения питания. Но благодаря мультидисциплинарному подходу и раннему началу реабилитации в остром периоде нам удалось избежать альтернативных методов кормления и «раскормить» его своими силами», — рассказала врач-невролог отделения медицинской реабилитации НИИ НДХиТ «Клиника доктора Рошаля» Александра Андреевна Топчий.

За три недели в отделении нейрохирургии Андрей начал передвигаться с поддержкой и восстановил речь. Спустя почти месяц лечения в Москве он вернулся домой в Курск, где продолжает реабилитацию. Врачи прогнозируют, что в течение года он сможет вернуться к обычной жизни и учёбе.

«Очень хороший ряд реабилитации был проведён: сегодня мы на ногах, а две недели назад он говорил только «мама». Спасибо большое», — поделилась мама Андрея Екатерина.

Ранее Life.ru сообщал, что получивший разрыв аорты в результате ДТП с питбайком подросток был успешно прооперирован специалистами Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Как уточнил руководитель кардиохирургической службы клиники Андрей Нохрин, при подобных травматических повреждениях аорты около 60% пациентов погибают в первые шесть часов после травмы, а суточная летальность достигает 80%. Благодаря своевременной доставке в клинику и экстренному вмешательству бригады врачей, операция была проведена в так называемые «золотые часы».