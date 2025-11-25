Глава МАГАТЭ Гросси заявил о необходимости особого статуса для ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что Запорожская атомная электростанция должна получить особый статус в случае заключения мирного соглашения по Украине. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

«С какой бы стороны линии ЗАЭС ни оказалась, нужно иметь договорённость о сотрудничестве или атмосфере сотрудничества. <...> Ни один оператор не может использовать АЭС, когда на другом берегу есть другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого», — подчеркнул Гросси.

Ранее Рафаэль Гросси отказался комментировать заявления политических лидеров о возможных ядерных испытаниях, поскольку такие вопросы относятся к сфере национальных решений. На пресс-конференции по итогам заседания Совета управляющих он подчеркнул, что МАГАТЭ не даёт оценок военной деятельности государств и сосредоточено исключительно на своей миссии — предотвращении распространения ядерного оружия. По его словам, мониторинг ядерных испытаний входит в компетенцию других международных структур, однако агентство будет следить за ситуацией и вмешиваться только в случае выхода событий в зону своей ответственности.